Никитин: 52 дрона ВСУ сбили в Нижегородской области в ночь на среду Фото: REUTERS.

Силы противовоздушной обороны МО РФ, росгвардейцы и бойцы отряда «Барс НН» уничтожили за ночь 19 августа 52 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно предварительным данным, уточнил глава региона, жертв в результате атаки дронов ВСУ нет. Однако имеются повреждения. Так, в результате падения обломков повреждены два частных дома, хозпостройки, машины и остекление одного многоквартирного жилого дома.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны России отразили атаку беспилотников ВСУ, которые двигались в сторону Москвы. Всего было уничтожено 11 дронов.

Сайт KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Московскую область. По данным губернатора Алексея Воробьева, в пострадали женщина и 27-летний мужчина. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. Также произошло возгорание кровли многоквартирного дома.