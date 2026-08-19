Прохор Шаляпин о новой возлюбленной: Ей чуть меньше 70, четырех мужей похоронила

Певец Прохор Шаляпин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец и шоумен Прохор Шаляпин в интервью KP.RU рассказал о новой избраннице — состоятельной вдове, похоронившей четырех мужей. По словам артиста, его возлюбленной «чуть меньше семидесяти», она переругалась с «неблагодарными» детьми и решила жить для себя.

Шаляпин отметил, что они познакомились в косметическом салоне, где оба проходили омолаживающие процедуры.

«Она [возлюбленная певца - прим. ред.] прекрасно выглядит, сейчас, правда, ей поменяли сустав. Неудачно упала, пришлось ложиться на операцию», — поделился Шаляпин с корреспондентом.

По словам певца, у его дамы сердца имеется своя квартира в центре и дача. Однако новая избранница Шаляпина переругалась со своими детьми.

«Потому что они все время требуют от нее деньги и не дарят в ответ никакой любви. Она их всех послала и сказала, что будет кутить и наслаждаться жизнью. А они получат в наследство то, что после этого останется. Поэтому не осуждайте женщин, которые в 80 лет выходят замуж за молодых. Она мне симпатична, мы хорошо дружим», — признался артист.

В разговоре с корреспондентом KP.RU Прохор Шаляпин также высказывался о скандальной ситуации вокруг квартиры Ларисы Долиной. Певец признался, что ему жаль свою коллегу по цеху.

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