ЦБ: операции с цифровым рублем будут бесплатными для россиян Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Операции с цифровым рублем будут бесплатными для граждан России. Об этом РИА Новости рассказала директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.

По словам Бакиной, комиссии для физических лиц не предусмотрены. Для бизнеса плата будет минимальной по сравнению с банковскими тарифами за аналогичные операции. С 1 сентября у россиян появится возможность завести кошелек цифрового рубля прямо в мобильных приложениях системно значимых кредитных организаций — на стартовом экране появится специальный раздел. Подключить эту функцию смогут и другие банки, включенные в реестр значимых на рынке платежных услуг.

При этом, как неоднократно подчеркивала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, использование цифрового рубля для граждан останется полностью добровольным.

Ранее глава Гознака Аркадий Трачук сообщил, что появление новой формы национальной валюты изменит баланс между наличным и безналичным обращением. По его словам, цифровой рубль не конкурирует напрямую с другими формами, но неизбежно приведет к перераспределению использования безналичных и наличных денег.