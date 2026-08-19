«Страна»: Зеленский оказался в бедственном положении после заявления Федорова Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский оказался в бедственном положении после того, как бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заговорил о необходимости проведения выборов в стране. Об этом пишет издание «Страна».

«Так или иначе, но Зеленский, после того как Федоров и Ко начали продвигать тему (выборов - прим. ред.) <…>, может получить еще и "внутренний фронт", причем с крайне высоким градусом противостояния», - указано в посте.

Издание уточняет, что заявления о голосовании сильно ухудшат и без того тяжелую ситуацию в стране. По мнению обозревателя, граждане Украины при таких условиях начнут активно обсуждать между собой о нелегитимности лидера киевской хунты. И тогда власть экс-комика будет стоять под угрозой.

Напомним, что совсем недавно экс-министр обороны Незалежной поднял весьма острую для всех украинцев тему. Федоров заявил, что в стране нужно срочно провести выборы. По его мнению, государство утратило свою демократию и пора бы ее вернуть.