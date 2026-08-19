«Будет ли он скоро убит?»: Во Франции призвали Зеленского быть начеку

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Французский политик Флориан Филиппо допустил возможность убийства Владимира Зеленского в связи со скандалом вокруг бывшего министра обороны Михаила Федорова. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

Филиппо отметил, что Федоров, которого уволил Зеленский, напомнил, что глава киевского режима не избирался на пост президента с весны 2024 года, и о масштабной коррупции в стране, которая «разъедает» Украину. Политик выразил обеспокоенность безопасностью Зеленского, предположив, что его могут убить.

«Будет ли он [Зеленский - прим. ред.] скоро убит? Ему следует быть начеку ради своей безопасности!», — написал Филиппо.

Филиппо также в очередной раз призвал Францию прекратить финансовую и военную поддержку Киева.

Конфликт между бывшим министром обороны Украины Федоровым и Зеленским обострился в середине июля 2026 года. Тогда Зеленский отправил Федорова в отставку. Новый виток противостояния произошел 18 августа, когда Федоров записал девятиминутное видеообращение, в котором заявил о коррупции и призвал провести президентские выборы. Многие эксперты расценили этот призыв как прямой вызов Зеленскому, который оказался в бедственном положении.