В России стали реже выдавать кредитные карты: этому есть объяснение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В июле выдача новых кредитных карт в России сократилась более чем на полтора процента. За месяц банки выдали 1,27 миллиона таких карт, что на 1,6% меньше, чем в июне. Такую статистику приводит Lenta.ru со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Лидерами по объёмам выдачи стали Москва и Московская область, где получили более 100 и 75 тысяч карт соответственно. Также высокие показатели зафиксированы в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области. При этом самое заметное снижение произошло в Иркутской области, Приморском и Пермском краях.

Вопреки общему тренду, в Чувашии количество выданных карт выросло сразу на 17%. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил текущую ситуацию осторожностью банков. По его словам, кредитные организации сохраняют жёсткие требования к заёмщикам, поэтому уровень выдачи остаётся низким.

При этом россияне в начале 2026 года значительно увеличили досрочное погашение ипотечных долгов. За январь-март погасили кредиты на 380 млрд рублей, что на 20% больше, чем за тот же период 2025 года.