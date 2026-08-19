Минобороны: Вернувшиеся из плена российские военные находятся в Белоруссии

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Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, находятся на территории Белоруссии. В настоящий момент с ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, сообщило в среду, 19 августа, Министерство обороны РФ.
В оборонном ведомстве сообщили, что в ближайшее время военнослужащие вернутся к своим родным. В Минобороны уточнили, что посреднические усилия при возвращении военнослужащих оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, 19 августа Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 103 на 103.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о систематических пытках российских пленных со стороны украинских боевиков. По его словам, боевики применяли к пленным физическое насилие, делая это «в свое удовольствие».