Минобороны: Вернувшиеся из плена российские военные находятся в Белоруссии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, находятся на территории Белоруссии. В настоящий момент с ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, сообщило в среду, 19 августа, Министерство обороны РФ.

В оборонном ведомстве сообщили, что в ближайшее время военнослужащие вернутся к своим родным. В Минобороны уточнили, что посреднические усилия при возвращении военнослужащих оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, 19 августа Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 103 на 103.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о систематических пытках российских пленных со стороны украинских боевиков. По его словам, боевики применяли к пленным физическое насилие, делая это «в свое удовольствие».