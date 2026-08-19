Мать «Электроника» Владимира Торсуева прокомментировала госпитализацию сына Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Актёр Владимир Торсуев, известный всему Советскому Союзу по роли Электроника, попал в больницу. Мать 60-летнего артиста, Ольга Дмитриевна, подтвердила факт госпитализации сына, но отказалась вдаваться в детали его состояния. Подробностями она поделилась с Super.

Женщина сообщила, что Владимир действительно находится в первой городской больнице. Она пояснила, что не может рассказать о причинах произошедшего, отметив лишь, что раз за ним приехала скорая помощь, значит, самочувствие было плохим.

Сам актер внес ясность в ситуацию для "КП-Новосибирск". Он уточнил, что его доставили в стационар не в экстренном порядке, а для проведения планового медицинского обследования. По словам Владимира, поводов для беспокойства у родных и поклонников нет, так как его госпитализация не была вызвана внезапным приступом или острой болью.

Артист объяснил, что решение врачей поместить его в больницу продиктовано его возрастом и необходимостью комплексно проверить состояние всего организма.