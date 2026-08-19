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НовостиЗвезды19 августа 2026 9:16

Мать «Электроника» Владимира Торсуева прокомментировала госпитализацию сына

Мать актёра Владимира Торсуева не назвала причину госпитализации сына
Семен ЗИМИН
Мать «Электроника» Владимира Торсуева прокомментировала госпитализацию сына

Мать «Электроника» Владимира Торсуева прокомментировала госпитализацию сына

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Актёр Владимир Торсуев, известный всему Советскому Союзу по роли Электроника, попал в больницу. Мать 60-летнего артиста, Ольга Дмитриевна, подтвердила факт госпитализации сына, но отказалась вдаваться в детали его состояния. Подробностями она поделилась с Super.

Женщина сообщила, что Владимир действительно находится в первой городской больнице. Она пояснила, что не может рассказать о причинах произошедшего, отметив лишь, что раз за ним приехала скорая помощь, значит, самочувствие было плохим.

Сам актер внес ясность в ситуацию для "КП-Новосибирск". Он уточнил, что его доставили в стационар не в экстренном порядке, а для проведения планового медицинского обследования. По словам Владимира, поводов для беспокойства у родных и поклонников нет, так как его госпитализация не была вызвана внезапным приступом или острой болью.

Артист объяснил, что решение врачей поместить его в больницу продиктовано его возрастом и необходимостью комплексно проверить состояние всего организма.