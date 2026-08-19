Чем отличаются летние и зимние сорта яблок: объяснила биотехнолог

Зимние яблоки созревают позже и имеют более плотную структуру. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У летних и зимних яблок есть свои особенности. Профессор кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Елена Алексеенко рассказала, чем отличаются эти фрукты. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Летние яблоки, которые созревают в июле-августе, эволюционно запрограммированы на скорость. Дерево должно успеть вырастить плод, привлечь птиц и сбросить семена до наступления летней засухи или грибковых эпидемий. Поэтому состав такого яблока ориентирован на максимальное содержание воды (до 85%) и простых сахаров», – объяснила биотехнолог.

Летние сорта отличаются высоким содержанием воды и калия, поэтому могут помогать восстанавливать водно-солевой баланс после жары. Кроме того, их мягкий пектин быстрее ферментируется в кишечнике и способен стимулировать его моторику.

Зимние яблоки созревают позже и имеют более плотную структуру. В них больше протопектина, который не усваивается организмом, но может связывать желчные кислоты и способствовать их выведению. Благодаря этому организму приходится использовать холестерин для образования новых желчных кислот.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU о пользе яблок для организма, отметив, что этот фрукт богат антиоксидантами, витаминами, минералами и клетчаткой.