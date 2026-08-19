Российские войска освободили село Водянское в ДНР Фото: REUTERS.

Российские военные продолжили успешное продвижение в Донецкой Народной Республике и освободили еще один населенный пункт. Под контроль ВС РФ перешло село Водянское. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Водянское Донецкой Народной Республики», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

За прошедшие сутки украинские войска понесли серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения. По данным оборонного ведомства, общие потери ВСУ в результате активных действий российских группировок составили порядка 1420 боевиков.

Накануне российские военные уже взяли под контроль два других населенных пункта в регионе — Ореховатку и Красноподолье.