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Российские военные продолжили успешное продвижение в Донецкой Народной Республике и освободили еще один населенный пункт. Под контроль ВС РФ перешло село Водянское. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Водянское Донецкой Народной Республики», — уточнили в российском оборонном ведомстве.
За прошедшие сутки украинские войска понесли серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения. По данным оборонного ведомства, общие потери ВСУ в результате активных действий российских группировок составили порядка 1420 боевиков.
Накануне российские военные уже взяли под контроль два других населенных пункта в регионе — Ореховатку и Красноподолье.