Германия стоит на пороге гражданской войны: поджечь ситуацию может миграционный вопрос Фото: Global Look Press/IMAGO/McPHOTO/B. Leitner

Немецкое издание Welt сообщает, что Германия может оказаться на грани гражданской войны из-за наплыва мигрантов. Причиной названо нежелание властей ужесточать контроль над нелегалами, что вызывает рост напряжённости в крупных городах.

Бывший полицейский Ян Солвин заявил, что страна расколота, а правительственные меры могут обернуться против самих немцев. Он подчеркнул, что депортируемые преступники должны сидеть в тюрьме до высылки, даже после отбытия срока.

Эксперт напомнил, что от 200 до 300 тысяч человек в Германии обязаны покинуть страну, но отказываются это делать. В некоторых районах, по его словам, доля мигрантов превышает 80 процентов, и там уже рушится правопорядок.

Солвин предложил лишать таких людей соцпособий и высылать под угрозой тюрьмы. Он предупредил, что НПО и активисты готовы к уличным столкновениям, и тогда в мегаполисах начнётся настоящая гражданская война.

Ранее стало известно, что Европу ожидает новая волна миграции с Украины и они явно не готовы к ней. В Чехии считают, что беженцы могут прибыть в государства ЕС уже этой зимой, поскольку многие ожидают тяжелейшую ситуацию в Незалежной.