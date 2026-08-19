Не комета, а «троянский конь» пришельцев: Астрофизик раскрыл цель 3I/ATLAS

Астрофизик Ави Леб: объект 3I/ATLAS может быть «троянским конем» пришельцев. Фото: NASA/ESA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гарвардский астрофизик Ави Леб, возглавляющий Научный консультативный совет по аномальным атмосферным явлениям при Пентагоне, ЦРУ и ФБР, в эксклюзивном интервью KP.RU заявил, что таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS может быть разведчиком пришельцев.

По его мнению, пришельцы могли использовать ледяную глыбу как «троянского коня». Профессор пояснил, что технологически развитая цивилизация может применять пролетающие кометы как средство передвижения — своего рода «автостоп» для научного оборудования. Впервые о такой возможности, по его словам, говорил советский космонавт Алексей Леонов еще в 1979 году.

«Возможно, он действовал по принципу «троянского коня»: технологическое оборудование использовало ледяную глыбу как средство передвижения (своего рода «автостоп»). Если цивилизация живет на планете вроде Земли, для нее автостоп – самый простой способ исследовать другие миры», — подчеркнул собеседник KP.RU.

Ави Леб считает, что даже, что комета вполне может быть управляема. На ней много воды, которую можно расщепить на водород и кислород. А это - эффективное ракетное топливо.

«Небольшим двигателем вы можете направить комету туда, куда вам надо», - сообщил он.

Именно поэтому, на его взгляд, "естественная" комета и пролетела в окрестностях нескольких планет, вероятность чего была изначально ничтожна.

«Наивные наблюдатели приняли бы такие кометы за природные объекты. Однако высокоинтеллектуальные ученые обнаружат едва заметные аномалии. Поначалу таких ученых высмеют. Но потом подлетят к комете и найдут артефакты», - уверен Ави Леб.

Астрофизик - ярый сторонник инопланетного происхождения объекта 3I/ATLAS. Он насчитал у него более десятка аномалий. Автор интервью, научный журналист KP.RU Евгений Арсюхин отмечает, что пока что решающего аргумента нет ни у Леба, ни у противников его теории.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев объяснил смысл маскировки пришельцев под комету 3I/ATLAS.

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