ВС России поразили логистические центры и ВПК Украины

Минобороны России рассказало о новой операции по уничтожению военных объектов, использующихся ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска поразили логистические центры и военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Операция проводилась с помощью оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии. Российские военные также задействовали в ней ударные дроны.

«Нанесено поражение предприятиям военной промышленности, логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним», - указано в сводке.

Ранее KP.RU писал, что 19 сентября Россия вместе с Украиной провели новый обмен пленными. Процесс состоялся по формуле «103 на 103». Сейчас российские военные находятся в Белоруссии. Совсем скоро их доставят домой.