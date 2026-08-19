ВС РФ поразили резервуары с ГСМ в Черноморске и сухогруз с грузом для ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные поразили резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в порту Черноморска и сухогруз с военным грузом в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжаются. Вечером 18 августа юго-восточнее Одессы поражен сухогруз с имуществом военного назначения. Днем 19 августа в порту Черноморск уничтожены резервуары с ГСМ для украинских формирований.

17 августа ВС РФ поразили патрульный катер противника, а также резервуары с топливом в порту Одессы.

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры, логистическим маршрутам поставок иностранного вооружения и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Нанесение ударов по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске является частью системной работы по перекрытию каналов снабжения противника.