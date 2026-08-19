ООН получает десятки писем об ударах ВСУ по мирным россиянам и упорно игнорирует их

Лантратова заявила, что ООН редко отвечает на ее письма об атаках ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что с конца весны направила уже порядка 60 писем в ООН об атаках ВСУ на мирное население нашей страны. Однако организация очень редко отвечает на сообщения, упорно игнорируя их. Об этом она рассказала в «Максе» после встречи с главой Информцентра ООН в Москве Владимиром Кузнецовым.

«С момента вступления в должность направила более 60 писем в ООН о непрекращающихся атаках украинских вооруженных сил на гражданские объекты и мирное население. К сожалению, большинство из них остается без ответа», - написала омбудсмен.

Лантратова подчеркнула, что совместно с МИД РФ она пытается добиться от ООН справедливой оценки преступлений Киева. По ее словам, Москва не допустит, чтобы чудовищные теракты ВСУ по примеру Старобельска остались без должной реакции со стороны международных организаций. Она считает, что ООН обязаны дать свой вердикт.

Ранее сообщалось, что 19 августа Россия и Украина вновь провели обмен пленными. Процесс прошел по формуле «103 на 103». В данный момент наших солдат уже доставили в Белоруссию, где с ними работает Яна Лантратова.