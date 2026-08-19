Нейрофизиолог объяснил неожиданную реакцию мозга на солнечное затмение

Солнечное затмение 12 августа стало одним из самых заметных астрономических событий года. Фото: REUTERS.

Наблюдение за солнечным затмением может влиять на работу мозга даже тогда, когда человек не осознает происходящих изменений. Профессор МГУ, главный научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН, нейрофизиолог Михаил Лебедев рассказал, как мозг реагирует на необычные изменения окружающей среды. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Мозг работает по принципу ожиданий. Если все соответствует ожиданиям, мы не замечаем изменений. Но если ожидания нарушаются, мы это чувствуем. Это может происходить бессознательно», – рассказал Лебедев.

По словам ученого, мозг постоянно отслеживает изменения во внешней среде. Поэтому во время затмения он может заметить необычное изменение освещенности, даже если человек специально не обращает на него внимания. Солнечный день на короткое время становится темнее, что нарушает привычную картину окружающего мира.

Напомним, солнечное затмение 12 августа стало одним из самых заметных астрономических событий 2026 года. Полную фазу явления могли наблюдать жители Исландии, Гренландии, Испании и ряда других территорий, тогда как в России затмение было видно частично.