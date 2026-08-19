Пенсионерка-контрабандистка замуровала в машине 69 редких рептилий: внутри чехлов нашли даже крокодила Фото: REUTERS.

В США на границе задержали женщину, которая спрятала 69 живых рептилий в чехлах для сидений своего авто. Среди найденных животных оказались ядовитые гадюки, кайманы и даже детеныш крокодила. Как сообщила прокуратура Южного округа Калифорнии, злоумышленницу арестовали еще 10 августа, но детали вскрылись только сейчас. Об этой истории пишет New York Post.

66-летняя Джорджина Брибиеска Чавес из Тихуаны попала в руки пограничников 10 августа на пункте пропуска Сан-Исидро. Сначала она заявила, что везти ей нечего, но база данных показала, что женщина находится в розыске за торговлю дикими животными. Ее фольксваген конфисковали, однако тайник с рептилиями нашли только на следующий день за задним сиденьем в заводском отсеке.

В наволочках, перевязанных узлами и скотчем, сидели 60 ящериц, четыре ядовитые гадюки, три каймана, маленький крокодил и индиговая змея. По словам прокуроров, Чавес почти сутки продержала зверей в жаре без воды и еды — в итоге все три каймана погибли. Остальных рептилий спасли в зоопарке Сан-Диего.

Выяснилось, что пенсионерка вместе с 28-летним Сальвадором Пелайо из Чула-Висты торговала экзотикой с 2023 года, заработав десятки тысяч долларов. Во время одной из тайных операций в марте 2025 года она продала агенту четырех черепах за 2600 долларов, но те позже скончались от болезней. Обоим фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов.

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