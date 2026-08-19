Умерла Глория Менезес, звезда бразильских сериалов

В Бразилии умерла Глория Менезес - одна из самых культовых актрис страны Фото: Кадр видео.

В Бразилии умерла Глория Менезес - одна из самых культовых актрис страны, чья карьера охватила несколько десятилетий. О кончине артистки сообщил ее личный помощник Тадеу Лима.

Как рассказал Лима, звезда скончалась 18 августа в собственной квартире в Рио-де-Жанейро. В последние минуты рядом с ней находился ее сын Тарсизио Филью. Известие о смерти Менезес вызвало широкий отклик в бразильском культурном сообществе. Многие деятели искусства выразили скорбь в связи с уходом актрисы.

«Мы никогда не забудем ее элегантность, талант и то особое сияние, которое она всегда излучала», - написал в соцсетях бразильский актер и телеведущий Ари Фонтура.

Актриса и певица Неуза Боржес также отметила, что искусство, сила и наследие Менезес навсегда останутся в памяти бразильской драматургии.

Глория Менезес появилась на свет 19 октября 1934 года в городе Пелотас штата Риу-Гранди-ду-Сул. Актерскую карьеру она начала в 25 лет, дебютировав в роли Элоа в теленовелле «Место под солнцем». Впоследствии она снялась в таких проектах, как «Отец-герой», «Война полов», «Вавилонская башня» и «Фаворитка». Особое место в ее жизни занял творческий и семейный союз с актером Тарсизиу Мейра. Менезес множество раз появлялась в одном кадре вместе со своим мужем.

Ранее стало известно о смерти потомственной актрисы театра «Ромэн» Натальи Бизевой. Она скончалась в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.