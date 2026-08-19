Рада назначила Евгения Хмару новыми министром обороны Украины Фото: REUTERS.

Верховная Рада приняла решение назначить Евгения Хмару новым главой оборонного ведомства Незалежной. Это кадровое решение поддержали 312 народных депутатов.

В ходе выступления перед депутатами Хмара сообщил, что на данный момент он является гражданским лицом и уже уволен с воинской службы. Новый министр обозначил свои главные приоритеты на этом посту.

Хмара пообещал парламентариям, что объемы вооружения украинского производства возрастут благодаря эффективному внедрению инноваций.

Главарь киевской хунты Владимир Зеленский поблагодарил депутатов за поддержку кадровых решений. Он отметил, что задачи перед новыми министрами обороны и иностранных дел поставлены предельно четкие.

Еще до начала заседания у здания Рады в Киеве прошел митинг, организованный сторонниками предыдущего министра обороны Михаила Федорова. Участники акции выступали против утверждения Хмары на этот пост.