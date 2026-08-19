Митинг сторонников Федорова начался напротив Верховной рады в Киеве Фото: REUTERS.

В Киеве у стен Верховной рады начался митинг в поддержку бывшего главы оборонного ведомства Михаила Федорова. Акция проходит параллельно с пленарным заседанием парламента, где депутаты собираются рассмотреть кадровый вопрос о новом министре. Об этом пишет издание «Страна».

Собравшиеся у парламента граждане выкрикивают требования к народным депутатам, призывая их отклонить предложенную кандидатуру. Участники акции скандируют лозунг с призывом голосовать против назначения Евгения Хмары.

В то же время профильный комитет Верховной рады по вопросам обороны уже высказал свою позицию по этому поводу. Все 15 членов комитета единогласно поддержали предложение назначить Евгения Хмару руководителем Министерства обороны Украины.

Накануне у здания Верховной рады уже проходил митинг с похожими требованиями. Люди выступали против отставки Федорова. Тогда несколько десятков участников держали плакаты с призывом вернуть его на пост и сопровождали акцию выкриками «Позор!».