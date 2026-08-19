В Верхнем Ларсе зафиксирован рекордный пассажиропоток

Рекордный поток пассажиров зафиксирован на пункте пропуска Верхний Ларс, который расположен на границе с Грузией. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Рекордный поток пассажиров зафиксирован на пункте пропуска Верхний Ларс, который расположен на границе с Грузией. Об этом заявила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Как следует из статистики ведомства, лишь за один день, 18 августа, контрольно-пропускной пункт преодолели свыше 20 тысяч граждан.

«Высокая интенсивность туристического потока сопровождается рекордным количеством легкового транспорта», - отметили в ФТС.

Как уточняется, таможенная и пограничная службы предпринимают все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного пропуска транспортных средств - смены усилены, привлечено дополнительное количество сотрудников.

Подобная картина повторяется не первый день. Согласно данным ФТС, 15 и 16 августа контрольно-пропускной пункт также демонстрировал высокую загрузку - свыше 19 тысяч пересечений границы ежедневно.

Учитывая столь плотный трафик, путешественникам советуют заранее продумывать маршрут поездки в Грузию и обратно с учетом возможных задержек. Кроме того, водителям рекомендуют неукоснительно придерживаться правил дорожного движения и подготовиться к тому, что на пропуске могут возникнуть большие пробки.

Ранее KP.RU писал, что россиянам доступны 37 стран для прямых перелетов. С полным списком можно ознакомиться в статье.