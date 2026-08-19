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НовостиОбщество19 августа 2026 11:13

В Верхнем Ларсе зафиксирован рекордный пассажиропоток

Только за 18 августа через пункт Верхний Ларс проехало свыше 20 тысяч граждан
Арина СЕРОВА
Рекордный поток пассажиров зафиксирован на пункте пропуска Верхний Ларс, который расположен на границе с Грузией. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Рекордный поток пассажиров зафиксирован на пункте пропуска Верхний Ларс, который расположен на границе с Грузией. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Рекордный поток пассажиров зафиксирован на пункте пропуска Верхний Ларс, который расположен на границе с Грузией. Об этом заявила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Как следует из статистики ведомства, лишь за один день, 18 августа, контрольно-пропускной пункт преодолели свыше 20 тысяч граждан.

«Высокая интенсивность туристического потока сопровождается рекордным количеством легкового транспорта», - отметили в ФТС.

Как уточняется, таможенная и пограничная службы предпринимают все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного пропуска транспортных средств - смены усилены, привлечено дополнительное количество сотрудников.

Подобная картина повторяется не первый день. Согласно данным ФТС, 15 и 16 августа контрольно-пропускной пункт также демонстрировал высокую загрузку - свыше 19 тысяч пересечений границы ежедневно.

Учитывая столь плотный трафик, путешественникам советуют заранее продумывать маршрут поездки в Грузию и обратно с учетом возможных задержек. Кроме того, водителям рекомендуют неукоснительно придерживаться правил дорожного движения и подготовиться к тому, что на пропуске могут возникнуть большие пробки.

Ранее KP.RU писал, что россиянам доступны 37 стран для прямых перелетов. С полным списком можно ознакомиться в статье.