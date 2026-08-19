Туристический вертолет разбился в Кении, выживших нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В кенийском округе Самбуру произошло крушение туристического вертолета. Никто не выжил. Об этом сообщило авиационное управление страны. На борту, предположительно, находились иностранные гости.

Представитель Управления гражданской авиации Кении рассказал, что воздушное судно направлялось к реке Эвасо-Ньиро, которая протекает через национальный заповедник Самбуру. По данным местной газеты The Star, на борту вертолета находились семь туристов. Полиция сообщила, что их гражданство на данный момент остается неизвестным.

Официальный представитель ведомства отказался уточнять точное количество людей на борту и отвечать на вопрос, были ли они именно туристами. Катастрофа произошла примерно в 217 милях от столицы Кении Найроби.

Недавно в горах Мексики разбился военный вертолет Ми-17, но тогда всем трем членам экипажа удалось спастись. Инцидент случился 12 августа во время проведения разведывательной операции по пресечению незаконной деятельности.