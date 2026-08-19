Степашин рассказал, кто пытался сделать Ельцина президентом СССР

Степашин: Ельцину предлагали стать президентом СССР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Бывшего президента России Бориса Ельцина хотели сделать главой СССР. Об этом заявил председатель Комиссии по расследованию ГКЧП, бывший премьер России Сергей Степашин на Радио "Комсомольская правда".

Как считает Степашин, Ельцина хотели сделать президентом СССР именно путчисты. Однако Степашин выразил мнение, что он бы не согласился на такой расклад.

"Это моя версия, поскольку его не тронули, хотя возможность ареста была. Насколько я знаю, подходы были через Бурбулиса", - сказал Степашин.

По словам Степашина, на сегодняшний день из Ельцина сделали в глазах общества пьяницу и алкоголика, но как считает председатель Комиссии по расследованию ГКЧП, это был сильный человек.

"Я убежден, если бы Ельцин стал президентом СССР, он бы власть не отдал. И СССР бы не дал развалить. Я не говорю о его ошибках под влиянием младореформаторов. Но то, что Ельцин - человек власти, решительный и жесткий - несомненно", - добавил он.

Ранее сайт KP.RU писал, что бывший президент России Ельцин не был вором и коррупционером, а заблуждался в своих взглядах на управление страной.

Сергей Степашин: Если бы Ельцин стал президентом СССР, Союз бы не развалился