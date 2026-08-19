Еще одна страна Европы прекратит давать убежище военнообязанным украинцам: кто принял меры

Швейцария перестанет предоставлять убежище военнообязанным украинцам Фото: REUTERS.

Власти Швейцарии приняли решение прекратить давать специальный защитный статус S украинским мужчинам призывного возраста. Изменения вступят в силу уже с 20 августа. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте швейцарского правительства.

Согласно новым правилам, статус S отныне будет доступен исключительно тем лицам, на которых не распространяются воинские обязанности на территории Украины. Данные правила коснутся только заявлений, поданных с 20 августа. Украинцев, уже получивших статус S до указанной даты, новые меры обходят стороной.

Власти в Берне признали, что формально не связаны обязательствами следовать решениям Совета Евросоюза. Однако они считают, что синхронизация швейцарской практики с общеевропейской отвечает интересам конфедерации.

Одновременно с ужесточением условий получения убежища Швейцария объявила о продлении срока действия спецстатуса S для украинских беженцев. Теперь он будет действовать вплоть до 4 марта 2028 года.

Тем временем Венгрия продолжает препятствовать Киеву на пути вступления в Евросоюз. Как заявил венгерский премьер Петер Мадяьр, будет крайне нечестно, если Украину примут в объединение в ускоренном режиме. По его мнению, поспешное открытие переговоров по данному вопросу станет ударом по странам Западных Балкан, которые годами ждали ответа от Брюсселя.