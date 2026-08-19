Степашин: Владимир Путин сразу сделал выводы из распада СССР Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сразу сделал выводы из распада СССР. С таким утверждением выступил председатель Комиссии по расследованию ГКЧП, бывший премьер России Сергей Степашин на Радио "Комсомольская правда".

Степашин напомнил, что в начале 90х была путаниц с реформами, а цены на всё выросли на 1000%. В связи с этим была договоренности с колхозами, чтобы выдавать зарплату продуктами.

"Путин сделал выводы сразу. Выстроил систему управления. Давайте откровенно, если бы сегодня были разброд и шатание, как в 1990-х, страна бы грохнулась", - рассказал он.

По словам Степашина, только правильно выстроенное государство позволяет России выдержать натиск стран Запада во время специальной военной операции.

Ранее сайт KP.RU писал, что бывшего президента России Бориса Ельцина хотели сделать главой СССР. По словам Степашина, этого хотели добиться путчисты, однако сам бы Ельцин не согласился бы на такой расклад.

Сергей Степашин: Если бы Ельцин стал президентом СССР, Союз бы не развалился