Герой России Головин заявил о заботе Путина о благополучии всех россиян

Герой России и начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин уделяет пристальное внимание благополучию всех граждан страны. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову заявил Герой России и начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.

«Я уверен, что наш верховный главнокомандующий очень пристальное внимание обращает на все сферы, на все категории граждан, на всех», — сказал Головин.

Головин подчеркнул, что стране нужны все люди — и вернувшиеся с фронта, и те, кто не был в зоне боевых действий. Герой России выразил уверенность, что власти борются за возможности каждого гражданина стать сильнее и оказывают всестороннюю помощь тем, кто в ней нуждается.

Ранее полномочный представитель президента России в Думе Гарри Минх рассказал, что Владимир Путин лично включается в разработку законопроектов. По словам Минха, в первую очередь речь идет о нормативных актах, связанных с критически важными для страны направлениями, включая проект закона о федеральном бюджете.