Минх: Путин лично участвует в разработке сложных законов, включая бюджет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин лично включается в разработку законопроектов. Об этом в интервью ТАСС рассказал полномочный представитель президента России в Думе Гарри Минх.

В первую очередь, отметил собеседник агентства, речь идет о нормативных актах, которые связаны с критически важными для страны направлениями, включая, например, проект закона о федеральном бюджете.

Ранее Минх не исключил, что формат посланий президента России Федеральному собранию могут скорректировать исходя из новых реалий, поскольку сами по себе выступления перед палатами парламента - не самоцель.

В апреле этого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока президент России Владимир Путин не принял решение по срокам оглашения послания. Как только это будет сделано, общественность проинформируют.