ФСБ задержала четырех женщин из Херсонской области за финансирование ВСУ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали четырех местных жительниц, которых подозревают в государственной измене. Женщины переводили деньги на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

Следствие установило, что все задержанные не были знакомы друг с другом и действовали каждая по отдельности. Их действия попали под статью о госизмене, женщин ждет суд.

В ведомстве отметили, что каждая из женщин переводила деньги на счета, которые использовались для обеспечения украинской армии. Конкретные суммы и количество переводов не уточняются. Сейчас все задержанные находятся под стражей, расследование продолжается.

Ранее в Рязанской области был задержан мужчина - гражданин России, который до 2022 года имел украинский паспорт. Как рассказали в ФСБ, он был агентом Главного управления разведки Минобороны Украины.