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НовостиПроисшествия19 августа 2026 11:48

ФСБ задержала четырех женщин из Херсонской области за финансирование ВСУ

Четырех женщин арестовали за государственную измену
Семен ЗИМИН
ФСБ задержала четырех женщин из Херсонской области за финансирование ВСУ

ФСБ задержала четырех женщин из Херсонской области за финансирование ВСУ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали четырех местных жительниц, которых подозревают в государственной измене. Женщины переводили деньги на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

Следствие установило, что все задержанные не были знакомы друг с другом и действовали каждая по отдельности. Их действия попали под статью о госизмене, женщин ждет суд.

В ведомстве отметили, что каждая из женщин переводила деньги на счета, которые использовались для обеспечения украинской армии. Конкретные суммы и количество переводов не уточняются. Сейчас все задержанные находятся под стражей, расследование продолжается.

Ранее в Рязанской области был задержан мужчина - гражданин России, который до 2022 года имел украинский паспорт. Как рассказали в ФСБ, он был агентом Главного управления разведки Минобороны Украины.