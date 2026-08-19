Экс-премьер Израиля Беннет пообещал призвать в ЦАХАЛ всех ультраортодоксов

Беннет заявил, что Израиль обязан восполнить дефицит солдат в своей армии. Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-премьер Израиля и глава партии «Вместе» Нафтали Беннет пообещал в случае победы на предстоящих выборах призвать в ЦАХАЛ всех ультраортодоксальных евреев призывного возраста. Данное заявление политик сделал 19 августа, представляя свою концепцию безопасности страны.

«Невозможно, чтобы у Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не хватало 20 тысяч солдат, в то время как 100 тысяч здоровых молодых мужчин-ультраортодоксов не служат», - сказал Беннет.

По его словам, будущее правительство под его руководством намерено призвать абсолютно всех граждан соответствующего возраста, не допуская никаких исключений и компромиссов. Бывший премьер также отметил необходимость создания более крупной армии для государства.

Важно отметить, что на протяжении десятилетий ультраортодоксальные евреи, обучающиеся в религиозных учебных заведениях, пользовались освобождением от воинской службы. Ситуация изменилась лишь в 2017 году. Тогда Верховный суд Израиля признал подобную практику нарушением принципа равенства граждан и отменил действовавший закон.

Ранее KP.RU писал, что израильские военные продолжают бить по территории Сектора Газа. Недавно военные ударили по кафе, расположенном в порту палестинского государства. В итоге на месте погибли шесть человек, один из которых был ребенком.