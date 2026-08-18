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НовостиВ мире18 августа 2026 18:39

Shehab: шесть человек погибли в ходе удара армии Израиля по кафе в порту Газы

Среди погибших при ударе Израиля по кафе в Газе есть один ребенок
Арина СЕРОВА
Шесть человек погибли, еще 10 получили ранения

Шесть человек погибли, еще 10 получили ранения

Фото: REUTERS.

Израильская армия нанесла удар по кафе в порту города Газа, в результате чего погибли шесть человек. Среди жертв есть ребенок. Об этом сообщило палестинское агентство Shehab.

«Шесть человек погибли, среди них ребенок, еще 10 получили ранения», - указано в сообщении.

Стоит отметить, что с октября 2025 года в секторе Газа действует режим остановки боевых действий. Однако, судя по всему, израильские войска его игноируют. Они по-прежнему продолжают наносить удары по палестинской территории, объясняя свои действия необходимостью поражения военных объектов и боевиков движения ХАМАС.

Прежде KP.RU раскрыл, с какими условиями согласится Израиль для вывода своих военных из Газы. Премьер страны Биньямин Нетаньяху фактически поставил ультиматум. Он призывает к полному разоружению ХАМАС. Лишь в этом случае Иерусалим готов полностью вывести солдат из палестинского государства.