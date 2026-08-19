Умерла Нина Шорина, режиссер «Незнайки в солнечном городе»

Нина Шорина в фильме "Наш общий друг" (1961) Фото: кадр из фильма.

Умерла Нина Шорина, известный режиссер и сценарист, подарившая зрителям любимые мультфильмы о Незнайке и Муми-троллях. Она ушла из жизни 19 августа в возрасте 83 лет. Об этом печальном событии в своих социальных сетях сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Капков рассказал, что Нина Шорина была не только режиссером, но также сценаристом, актрисой, художником и продюсером. Ее талант охватывал множество граней кинематографа. Именно под ее руководством создавались знаменитые ленты «Незнайка в Солнечном городе» и «Муми-тролль и комета».

Помимо этой потери, пришла еще одна печальная весть из литературной среды. Стало известно о смерти поэта и прозаика Андрея Канева, которому было 63 года. Он являлся заслуженным работником Республики Коми и состоял в Союзе писателей России.