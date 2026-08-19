МИД: РФ выступает за свободный проход по всем морским артериям, включая Ормуз

В МИД России высказались о блокаде Ормузского пролива Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия твердо выступает за инициативу свободного прохода кораблей через все морские артерии, включая Ормузский пролив. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ в среду, 19 августа.

Согласно данным ведомства, российские дипломаты против продолжающейся блокады Ормуза, который является одним из главных торговых путей мира.

Ранее стало известно, что правительство Ирана одобрило проект по Ормузскому проливу с запретом прохода кораблей враждебных стран. Документ получил название «Стратегические меры по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива и Персидского залива».