В Альпах нашли тела двух пропавших 34 года назад бельгийских альпинистов

По мере отступления ледников иногда обнаруживаются останки людей, пропавших в горах десятилетиями ранее. Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

В Швейцарии после таяния ледника найдены тела пропавших 34 года назад бельгийских альпинистов. Об этом сообщает BFM TV.

Как сообщили в полиции кантона Вале, тела двух альпинистов были найдены в среду недалеко от итальянской границы. Это стало возможным после таяния ледника Трифт. Тела были доставлены в Институт судебной медицины в Сьоне для идентификации.

«Прямое сравнение ДНК-профилей официально установило, что это останки двух альпинистов, пропавших без вести в районе Вайсми в 1992 году», - говорится в заявлении полиции кантона.

Отмечается, что двое мужчин были гражданами Бельгии, на момент исчезновения им было 39 и 41 год соответственно. По мере отступления ледников иногда обнаруживаются останки людей, пропавших в горах десятилетиями ранее.

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