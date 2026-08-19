Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире19 августа 2026 12:08

В Альпах нашли тела двух пропавших 34 года назад бельгийских альпинистов

В Швейцарии найдены тела пропавших туристов, их обнаружили после таяния ледника
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Вениамин ЗАХАРОВ
По мере отступления ледников иногда обнаруживаются останки людей, пропавших в горах десятилетиями ранее. Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

По мере отступления ледников иногда обнаруживаются останки людей, пропавших в горах десятилетиями ранее. Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

В Швейцарии после таяния ледника найдены тела пропавших 34 года назад бельгийских альпинистов. Об этом сообщает BFM TV.

Как сообщили в полиции кантона Вале, тела двух альпинистов были найдены в среду недалеко от итальянской границы. Это стало возможным после таяния ледника Трифт. Тела были доставлены в Институт судебной медицины в Сьоне для идентификации.

«Прямое сравнение ДНК-профилей официально установило, что это останки двух альпинистов, пропавших без вести в районе Вайсми в 1992 году», - говорится в заявлении полиции кантона.

Отмечается, что двое мужчин были гражданами Бельгии, на момент исчезновения им было 39 и 41 год соответственно. По мере отступления ледников иногда обнаруживаются останки людей, пропавших в горах десятилетиями ранее.

Ранее сайт KP.RU писал, что на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии пропали восемь туристов из Севастополя.