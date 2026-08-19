ЦБ установил порог пополнения цифрового кошелька: о каком лимите идет речь

ЦБ ограничит пополнение счета в цифровых рублях 300 тысячами в месяц Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Банк России установит лимит на переводы с безналичного счета на кошелек цифрового рубля в размере 300 тысяч рублей в месяц. Об этом в интервью РИА Новости сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

По словам Бакиной, этот лимит касается только пополнения цифрового кошелька. При этом деньгами, уже находящимися на цифровом счете, граждане смогут распоряжаться свободно — без каких-либо ограничений на переводы внутри платформы. Представитель ЦБ отметила, что установленный порог основан на статистике и в среднем достаточен для большинства пользователей.

Напомним, с 1 сентября россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля в приложениях системно значимых банков — на главной странице появится соответствующая кнопка. Подключить эту функцию смогут и другие кредитные организации, включенные в реестр значимых на рынке платежных услуг.

Ранее Бакина сообщила, что операции с цифровым рублем будут бесплатными для граждан. По ее словам, комиссии для физических лиц не предусмотрены, а для бизнеса плата будет минимальной по сравнению с банковскими тарифами.