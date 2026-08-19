Семья погибла, спасая запутавшуюся в рыболовных сетях девочку: ребёнка не смогли вытащить даже втроём

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
В Великобритании у побережья Шорхэма двое родителей и подросток погибли, пытаясь спасти младшую девочку, которая запуталась в рыболовной сети. Сейчас ребёнок борется за жизнь в больнице. Об этом пишет The Sun.
Очевидцы рассказывали о хаосе в гавани, когда четверо родственников оказались под водой в неспокойном море. Местные рыбаки заметили это и сразу вызвали полицию.
На место прибыли восемь скорых, спасательные шлюпки и два вертолёта. Полиция не ищет виновных, но начала расследование. Премьер-министр Энди Бернем выразил соболезнования и заявил, что власти изучат детали случившегося.
Местные жители отметили, что в последние недели семья жила в палатках у гавани, а погода в день трагедии была ветреной и море неспокойным. Очевидцы видели, как спасатели делали пострадавшим искусственное дыхание прямо на пляже, однако это не помогло.
Ранее в США на озере Ланиер 71-летний мужчина утонул, пытаясь достать упавшую за борт шляпу. Примечательно, что на этом водоёме погибли более 230 человек за последние 20 лет.