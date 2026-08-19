Путин: атаки ВСУ на объекты в РФ наносят вред, но критических последствий нет Фото: REUTERS.

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты в Российской Федерации наносят вред, однако критических последствий от них нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Российский лидер отметил, что на экономических темпах сказывается ряд факторов, включая внешнее давление и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры.

«Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно», - сказал Путин.

По словам главы государства, торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво, несмотря на террористические атаки. Путин отметил, что логистические и складские помещения после украинских атак требуют восстановления, в том числе с участием государства.