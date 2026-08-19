Эксперт раскрыла опасность общественных кулеров

Основная проблема возникает внутри резервуаров и трубок, по которым проходит вода. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Общественные кулеры с питьевой водой могут стать источником бактерий, даже если вода выглядит чистой. Кандидат фармацевтических наук, доцент РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала, чем опасно плохо обслуживаемое оборудование. Об этом пишет Lenta.ru.

«Основная проблема возникает внутри резервуаров и трубок, по которым проходит вода. Там постоянно сохраняется влага, а температура остается комфортной для развития бактерий. На внутренних поверхностях формируется биопленка», – пояснила Золотарева.

По словам эксперта, на этой биопленке постепенно накапливаются микроорганизмы. Риск повышается при редкой дезинфекции и несвоевременной замене бутылей. Загрязнение может быть незаметным и не влиять на вкус или прозрачность воды.

Перед использованием стоит осмотреть краники, корпус и поддон. Налет, потеки, неприятный запах и следы грязи могут говорить о нарушении правил обслуживания.

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