Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 августа 2026 12:38

Путин поручил распределить 100 млрд рублей между нуждающимися регионами РФ

Президент РФ поручил направить допфинансирование субъектам, столкнувшимся с трудностями в распределении бюджета
Арина СЕРОВА
Президент РФ поручил направить допфинансирование субъектам, столкнувшимся с трудностями в распределении бюджета

Президент РФ поручил направить допфинансирование субъектам, столкнувшимся с трудностями в распределении бюджета

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин дал указание о выделении 100 миллиардов рублей в распоряжение российских регионов, испытывающих наиболее острый дефицит бюджетных средств. Данное поручение он озвучил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Решение Путина направлено на поддержку субъектов, которые в текущих экономических условиях столкнулись с наибольшими сложностями при формировании бюджетов. Президент подчеркнул важность оказания финансовой помощи тем регионам, где ситуация требует незамедлительного вмешательства со стороны правительства.

«Предлагаю <…> помочь тем регионам, где бюджетная ситуация объективно самая сложная. В текущем году они получат в сумме еще не менее 100 миллиардов рублей. Сегодня обсудим, когда и по каким принципам будут распределяться эти средства», - сказал политик.

Ранее Владимир Путин заявил, что экономический рост России в целом скромный, но все же позитивный. По его словам, прирост ВВП находится на отметке около 1%.