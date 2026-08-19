Путин поручил распределить 100 млрд рублей между нуждающимися регионами РФ

Президент РФ поручил направить допфинансирование субъектам, столкнувшимся с трудностями в распределении бюджета Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин дал указание о выделении 100 миллиардов рублей в распоряжение российских регионов, испытывающих наиболее острый дефицит бюджетных средств. Данное поручение он озвучил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Решение Путина направлено на поддержку субъектов, которые в текущих экономических условиях столкнулись с наибольшими сложностями при формировании бюджетов. Президент подчеркнул важность оказания финансовой помощи тем регионам, где ситуация требует незамедлительного вмешательства со стороны правительства.

«Предлагаю <…> помочь тем регионам, где бюджетная ситуация объективно самая сложная. В текущем году они получат в сумме еще не менее 100 миллиардов рублей. Сегодня обсудим, когда и по каким принципам будут распределяться эти средства», - сказал политик.

Ранее Владимир Путин заявил, что экономический рост России в целом скромный, но все же позитивный. По его словам, прирост ВВП находится на отметке около 1%.