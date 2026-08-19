«Ему срочно ищут замену»: Медведчук предсказал скорое падение режима Зеленского Фото: REUTERS.

Политик Виктор Медведчук заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский больше не пользуется доверием западных союзников. Статью об этом он написал на сайте движения «Другая Украина».

«Никто за целесообразностью бессмысленных военных действий следить не собирается, следить хотят за деньгами, которые получает Зеленский, а это значит, что нелегитимный доверие Запада потерял и ему срочно ищут замену», — уточнил политик.

Медведчук назвал украинский конфликт для Европы огромной коррупционной аферой. Он добавил, что за европейские средства сражаются как местные коррупционеры, так и американские фирмы, имеющие мощное лобби за рубежом. Именно эти интересы, стоят за недавними акциями протеста в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова, которого Зеленский отправил в отставку.

Политик подчеркнул, что американские компании, связанные с Федоровым, активно присасываются к оборонным бюджетам Европы. В то же время окружение бывшего комика он назвал более уязвимым, так как у них нет такой мощной поддержки за границей.

Стоит отметить, что ряд западных политиков уже открыто выражали поддержку Федорову после его недопонимания с Зеленским. Среди них был и глава Минобороны Германии Борис Писториус.