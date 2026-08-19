Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Ровно месяц назад, через несколько дней после увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, KP.RU предсказал, что он становится для Европы персоной № 1, когда придет черед менять Зеленского. Судя по всему, для европейских кураторов Киева это время настало.

ЭКС-МИНИСТР «ИДЕТ НА ВЗЛЕТ»

«Решение Федорова напрямую обратиться к украинцам по вопросам выборов, общественного доверия и подотчетности правительства говорит о том, что его уход с поста может означать начало новой политической роли, а не уход из общественной жизни», — фактически предсказывает политический взлет уволенного министра обороны Euronews. Это полностью совпадает с пожеланием «оставаться политически активным», которое выразил месяц назад в своем письме отправленному в отставку Федорову министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Зеленский был «главой своей страны с начала полномасштабного вторжения, но его первоначальная популярность начала заметно снижаться в прошлом году на фоне обвинений в коррупции и жалоб на прозрачность работы его правительства», — явно делает политический акцент в сообщении об обращении Федорова Politico. А дальше следует «оценочное суждение», просто немыслимое вчера для издания, полностью поддерживающего киевский режим и его главу: «Еще до неоднозначных перестановок в правительстве Зеленский начал казаться все более изолированным от общества».

Заканчивается публикация в Politico полной крамолой. Что мог бы поставить себе в заслугу Зеленский, «если бы его вынудили участвовать в предвыборной кампании»? Разве что безоговорочную поддержку со стороны европейских политиков и сомнительный прогресс на пути к членству в ЕС. Заключительная фраза звучит для «просроченного» почти как приговор: «Но будет ли Зеленский вообще участвовать в выборах — это другой вопрос».

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров записал видеообращение, в котором заявил о необходимости проведения выборов. Фото: REUTERS.

ОТКРЫТЫЙ ВЫЗОВ ЗЕЛЕНСКОМУ

CNN и Reuters подают новость тоже с очевидным креном в сторону Федорова: «Отстраненный от должности министр обороны Украины Михаил Федоров призвал к проведению выборов военного времени в ошеломляющем обращении во вторник, заявив, что нация столкнулась с кризисом управления, что является самой большой внутренней проблемой для президента Владимира Зеленского со времен вторжения России».

Западные агентства отмечают, что хотя в своем обращении Федоров не сказал, что будет участвовать в каких-либо выборах, «недавний опрос показал, что экс-министр с легкостью обойдет Зеленского во втором туре, где два главных кандидата в президенты сойдутся лицом к лицу».

То, что Федоров бросил открытый вызов Зеленскому, западные СМИ не скрывают. «Старая система слишком часто живет по своим правилам. Она защищает себя. Она боится перемен», — добросовестно цитируют они слова экс-министра. Но ведь это явно что-то напоминает из относительно недавнего прошлого!

Сторонники Федорова у здания Верховной рады в Киеве, где 19 августа на пост нового главы Минобороны был утвержден Евгений Хмара Фото: REUTERS.

РОЛЬ ГОЛОБОРОДЬКО ПОЛУЧАЕТ ФЕДОРОВ

Зеленский-Голобородько из сериала «Слуга народа» тоже восстал против прогнившей системы, не дававшей людям жить достойно. И когда бывший учитель стал президентом, то все увидели его принципиальность и честность, борьбу с коррупцией, способность дать стране, которой правили олигархи и коррупционеры, надежду на светлое будущее. Политтехнологические лекала поразительно совпадают. У Федорова репутация новатора и реформатора, борца с коррупцией, политика, который знает куда и как должна идти страна, и не боится открыто об этом говорить. «Зеленский 2.0» — один в один.

И все это ложится на вполне сложившиеся обстоятельства. Усталость от войны и сопутствующих ей лишений. Коррупционные скандалы и разоблачения, связанные с ближайшим окружением Зеленского и им самим. Гонения на оппозицию и невозможность высказать власти все, что о ней думаешь. «Наш народ давно готов к другой стране, — сказал Федоров в своем обращении. — Теперь наше государство должно стать достойным своего народа».

Готовность украинцев стать «другой страной» хорошо известна. Рецепт хорошей жизни тоже: «Геть!». Долой тех, от кого уже тошно стало и невмоготу терпеть. Даешь честных, неподкупных и справедливых! Так Зеленский победил Порошенко*. Теперь украинцы поверят, что то же самое может сделать Федоров, но уже с Зеленским.

ЧЕМ ФЕДОРОВ ПРИВЛЕКАЕТ ЗАПАД

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, пишет Le Monde, пересек опасную черту, которую никто не преступал с февраля 2022 года, призвав к восстановлению демократического процесса и проведению выборов, несмотря на боевые действия. Как отмечает газета, Федоров на видеозаписи «почти десять минут рисует крайне жесткую картину украинской политической системы, указывая на коррупцию, „системный кризис управления“ и недоверие населения».

Федоров известен как рациональный и расчетливый управленец. Пересекая «опасную черту», он явно взвесил свои возможности, наверняка получив сигналы от спонсоров Украины, вроде того, что пришел от Писториуса сразу после своего увольнения.

Чем он может быть привлекательным для Запада, кроме демагогических призывов «вернуть настоящую демократию»? Именно он, еще будучи министром обороны, четко сформулировал «стратегию победы над Россией за счет истощения ее сил и технологического превосходства». Именно при нем ВСУ стали наносить удары вглубь России. Именно это, без сомнения, прежде всего устраивает кураторов киевского режима.

* — Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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