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НовостиЭкономика19 августа 2026 12:53

Новак: экономика РФ развернулась на внутренний рынок

В России уменьшилась доля экспорта, заявил вице-премьер Новак
Вениамин ЗАХАРОВ
Новак: экономика РФ развернулась на внутренний рынок

Новак: экономика РФ развернулась на внутренний рынок

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экономика Российской Федерации развернулась на внутренний рынок, уменьшилась доля экспорта. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Кроме того, Новак назвал главным структурным сдвигом в российской экономике рост финансирования за счет внутренних источников. Также вице-премьер заявил, что поставлена отдельная задача привлечь на фондовый рынок дополнительные инвестиции.

Ранее сайт KP.RU писал, что власти РФ заключают типовые соглашения с владельцами АЗС для обеспечения справедливых цен на топливо в розницу.