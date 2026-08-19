Новак: экономика РФ развернулась на внутренний рынок Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экономика Российской Федерации развернулась на внутренний рынок, уменьшилась доля экспорта. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Кроме того, Новак назвал главным структурным сдвигом в российской экономике рост финансирования за счет внутренних источников. Также вице-премьер заявил, что поставлена отдельная задача привлечь на фондовый рынок дополнительные инвестиции.

Ранее сайт KP.RU писал, что власти РФ заключают типовые соглашения с владельцами АЗС для обеспечения справедливых цен на топливо в розницу.