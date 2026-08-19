Премьер Британии Эндрю Бернем Фото: REUTERS.

Британский политик Джордж Гэллоуэй резко высказался о действиях своего премьер-министра Эндрю Бернема, заявив, что Лондон фактически участвует сразу в нескольких вооруженных конфликтах. Об этом он написал в соцсети X.

Особое возмущение лидера Рабочей партии вызвало использование Украиной британских беспилотников для атак по российской территории.

«Итак: Великобритания сейчас сражается с Россией. Великобритания сейчас сражается с Ираном. Великобритания продолжает сражаться с Палестиной. Неплохо для полутора месяцев, Энди Бернем!» — иронично отметил политик.

Стоит отметить, что напряженность в отношениях России и Британии началась неспроста. 17 августа дипломатическое ведомство России в Лондоне выступило с официальным обвинением в адрес Соединенного Королевства. В посольстве заявили, что разрешение Киеву применять британские дроны для ударов вглубь РФ ведет к прямой эскалации конфликта.