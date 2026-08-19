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НовостиВ мире19 августа 2026 12:56

Погребены под тоннами песка: свыше 100 шахтеров погибли при обвале в Камеруне

RFI: свыше 100 шахтеров погибли при обвале в Камеруне
Арина СЕРОВА

Свыше 100 человек погибли в результате обрушения на золотодобывающем объекте в Камеруне. Об этом сообщила радиостанция RFI со ссылкой на местные власти.

Как уточняется в сообщении, трагедия произошла в населенном пункте Замбуа на востоке страны, где на данный момент удалось извлечь 107 тел погибших. Отмечается, что деревня расположена в непосредственной близости от границы Камеруна с Центральноафриканской Республикой.

Спасательная операция на месте происшествия продолжается. По имеющимся данным, итоговое число жертв может возрасти. Работы осложняются тем, что разбор завалов ведется исключительно вручную. Сотрудники экстренных служб опасаются, что использование тяжелой техники способно спровоцировать обрушение оставшихся неповрежденными штреков.

Ранее KP.RU сообщал, что недавно в Индии обрушился тоннель на гидроэлектростанции, что привело к жертвам. Трагедия случилась на севере страны в штате Уттаракханд. Всего в ЧП скончалось семь человек.