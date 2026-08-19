Дмитриев иронично прокомментировал название новой операции НАБУ против офиса Зеленского Фото: REUTERS.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсетях иронично высказался о названии новой антикоррупционной операции украинских ведомств.

«Антикоррупционные органы Украины либо много смотрят американских фильмов, либо их американские коллеги помогли им назвать последнюю антикоррупционную операцию против высокопоставленных чиновников из аппарата президента Украины “Форрест Гамп”» — указал дипломат в соцсети X.

Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой 19 августа официально объявили о начале спецоперации по разоблачению преступной группировки.

Сотрудники этих ведомств дали своей операции название «Форрест Гамп». По данным украинских силовиков, в состав группировки входили как действующие, так и бывшие народные депутаты.

Следствие утверждает, что к деятельности преступной организации были причастны высокопоставленные чиновники из администрации офиса Владимира Зеленского, а также ряд других лиц.