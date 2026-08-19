На Украине заявили о необходимости возглавить коррупцию вместо борьбы с ней Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Украине прозвучало предложение не бороться с коррупцией, а систематизировать и возглавить ее. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на новые аудиозаписи, обнародованные Национальным антикоррупционным бюро Украины.

«В конце новых пленок НАБУ неназванный женский голос (видимо, замглавы ОП Мудрой) приводит чью-то цитату: «Он говорит: «Коррупцию нужно систематизировать и контролировать, не надо с ней бороться». Ее собеседник добавляет: «и возглавить», — передает издание.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 19 августа объявили о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации. По данным ведомств, группировка действовала под руководством действующих и бывших народных депутатов Украины при участии высокопоставленных чиновников офиса Владимира Зеленского и иных лиц.

По информации, опубликованной в СМИ, в тот же день у Ирины Мудрой, занимавшей должность заместителя главы офиса президента, прошли обыски. Вскоре появились сообщения о ее увольнении.