Токаев лишил Назарбаева права выступать с инициативами по внешней политике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев вычеркнул из концепции внешней политики Казахстана на 2020 – 2030 годы курс первого президента страны Нурсултана Назарбаева, что фактически лишает его права выдвигать политические инициативы. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативных актов республики.

Согласно правкам, в главе об основных принципах внешней политики теперь закреплена формулировка о «преемственности внешнеполитического курса на новом этапе развития страны», тогда как прежде в документе прямо указывалось на преемственность именно курса Назарбаева.

В прошлом варианте документа было четко указано, что Казахстан «реализует преемственность» внешнеполитической программы Назарбаева.

При этом из обновленной редакции документа исчезло положение о том, что первый глава республики в силу своей исторической роли обладает пожизненным правом выступать с политическими инициативами перед народом Казахстана, госорганами и должностными лицами. Эта формулировка была исключена из раздела, посвященного инструментам внешнеполитической деятельности.

Кроме того, в новой редакции понятие «парламент» заменено на «Курултай». Именно так теперь официально именуется однопалатный законодательный орган страны.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана намерены усилить меры по антитеррористической защите своих нефтегазовых объектов в Каспийском море. Это решение принимается на фоне нарастающих атак ВСУ в море.