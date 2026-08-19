Путин призвал заранее готовиться к возвращению военнослужащих из зоны СВО Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал заранее готовиться к возвращению военнослужащих с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Много людей вернутся, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться», - сказал глава государства.

По словам российского лидера, в том числе нужно быть готовыми помочь им в трудоустройстве.

Ранее глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов заявил, что военнослужащие Военно-воздушных сил (ВВС) демонстрируют на полях СВО профессионализм, отвагу и преданность Родине.