Кого Путин вызвал на разговор после Совета по нацпроектам: в списке четыре фамилии

Путин пригласил Лимаренко, Никитина, Силуанова и Цивилеву на переговоры Фото: REUTERS.

Владимир Путин по завершении заседания Совета при президенте по нацпроектам пригласил на отдельный разговор некоторых чиновников, чтобы обсудить детальнее некоторые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, президент пригласил побеседовать с ним губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, главу Нижегородской области Глеба Никитина, министра финансов Антона Силуанова и министра энергетики Сергея Цивилева.

«У меня просьба. <...> Мне бы хотелось буквально два слова еще сказать прямо и лично. Значит, Лимаренко, Никитин, затем Силуанов и Сергей Евгеньевич Цивилев. Вот просто в соседний зал пройдите, пожалуйста», - сказал глава государства, обращаясь к политикам.

Формат такой дополнительной встречи предполагает более узкое и предметное обсуждение тем, затронутых на заседании.

Напомним, что 19 августа президент РФ провел заседание Совета при президенте по нацпроектам. На мероприятии были обговорены вопросы, касающиеся экономики и соцсферы.