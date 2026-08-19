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НовостиПолитика19 августа 2026 12:22

Путин поучаствовал в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Путин обсудил с Советом по стратегическому развитию и нацпроектам преобразования в экономике России до 2030 года
Мария МАМАЕВА
Путин поучаствовал в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Путин поучаствовал в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие проходит в среду, 19 августа.

На заседании рассматривается реализация плана структурных преобразований в экономике России до 2030 года.

«План структурных изменений подготовлен Правительством в прошлом году <...>. Как и договаривались, его реализация должна идти ритмично, а результаты должны фиксироваться постоянно – в том числе в региональном разрезе», - подчеркнул Путин.

С докладом на заседании также выступит вице-премьер РФ Александр Новак.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин раскрыл прирост ВВП страны в этом году. Как заявил президент, в 2026 году он находится на уровне 1%. По словам Путина, несмотря на скромные показатели, экономический рост в России сохраняет позитивную динамику.