Врач рассказала, почему летом резко растет риск отравлений

Опасность представляют салаты с майонезом и яйцами. Фото: izzet ugutmen / Shutterstock / Fotodom

Летом риск пищевых отравлений заметно возрастает. Опасные продукты не всегда можно распознать по внешнему виду или запаху. Врач Ольга Рублева рассказала, почему летом отравления случаются в несколько раз чаще. Об этом пишет RuNews24.ru.

«Пищевые отравления, действительно, летом случаются в 3-5 раз чаще, чем в холодное время года. Это связано со многими факторами, которые создают идеальные условия для размножения бактерий и облегчают попадание токсинов в организм человека», – пояснила медик.

Особенно быстро бактерии размножаются при температуре от +25 до +37 градусов. Опасность представляют салаты с майонезом и яйцами, окрошка, кисломолочные блюда, плохо прожаренное мясо, а также овощи и фрукты, которые недостаточно хорошо помыли. При этом испорченная еда может еще сохранять нормальный вкус и запах.

Летом кишечные инфекции можно подхватить и при случайном заглатывании воды во время купания. При сильной рвоте, невозможности пить, спутанности сознания, судорогах, крови в рвоте или стуле необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

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